





Рая Назарян бе избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя беше номинирана от парламентарната група на ГЕРБ-СДС след като в началото на днешното пленарно заседание досегашният председател на парламента Наталия Киселова обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

Рая Назарян получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха против, а 14 се въздържаха.

След избирането й за председател на 51-вото Народно събрание Рая Назарян изрази благодарност за гласуваното й доверие и подчерта, че приема този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на Народното събрание не е пост, а задача – да организира работата на парламента, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му, подчерта Рая Назарян. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция, затова и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания, отбеляза тя. Ще се стремя Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в неговата многообразност, заяви председателят на парламента.

Кандидатурата на Рая Назарян за председател на Народното събрание беше представена от заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя посочи, че Рая Назарян е магистър по право с 15-годишен юридически стаж, избирана е за народен представител в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. В 49-ото Народно събрание е била председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията, била е председател на 50-ото Народно събрание и заместник-председател на 51-вото Народно събрание, припомни Деница Сачева. Рая Назарян притежава високи професионални качества и в отношенията си с народните представители винаги е спазвала високи етични стандарти, подчерта заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Работата й в различните легислатури по безспорен начин доказва високата й юридическа експертиза, способността й да работи в екип, да организира работния процес, да води преговори, както и да търси и намира консенсус с различните парламентарни групи в българския парламент, добави Деница Сачева.

В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим - на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права, отбеляза в началото на пленарното заседание Наталия Киселова. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление, заяви тя. През изминалите пет години политическата криза не стихва, липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура, посочи Наталия Киселова. Като народен представител и като част от парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент, добави тя.

За мен беше чест, обърна се към пленарната зала Наталия Киселова. Тя беше изпратена с ръкопляскания, а депутатите от „БСП-Обединена левица“ станаха на крака.