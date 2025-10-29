През изминалото денонощие екипи на РСПБЗН са гасили 2 пожара – в с. Шишковци и с. Самораново, причинени поради небрежност. Щети не са допуснати. Оказана е техническа помощ за отстраняване на паднали дървета в речното корито в с. Горановци, събран е живак от счупен термометър в жилище в Дупница, обезопасен е самокатастрофирал лек автомобил на ул. „Самоковско шосе“ в Дупница.
Пожарникари събираха живак от счупен термометър в жилище в Дупница
29.10.2025
