Настъпи "сиромашкото лято"





От днес започва сиромашкото лято. Настъпва сравнително сух период с относително по-високи от обичайното за този сезон.

Днес ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места в равнините ще се образува краткотрайна мъгла. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност, на повече места и по-трайна през почивните дни и в началото на новата седмица. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски след събота в местата с трайна мъгла.