Д-р Хасърджиев и гръцкият модел Михалидис отрекоха пред съда да са докосвали 20-годишния мъж





Пред съда д-р Станимир Хасърджиев, задържан за сексуална принуда, отрече да е докосвал 20-годишното момче, което подаде сигнал за сексуален тормоз срещу него и още четирима мъже, съобщава БНТ.

Днес Софийският градски съд решава окончателно дали да остави в ареста бившия директор на Националната пациентска организация.

Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заедно с него задържан беше и актьорът от театър "София" Росен Белов, който запази мълчание пред съда.

Арестувани бяха също гръцки модел и бивш военнослужещ от френския легион.

Сигналът за тормоза е подаден преди месец от 20-годишно момче, което твърди, че са го вързали, дрогирали и държали против волята му 20 часа.

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис също заяви, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче.

В съда чужденецът обясни, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката и напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало.

По думи на Михаилидис самият Станимир Хасърджиев бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини. Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьорът Росен Белов.

Гъркът твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.