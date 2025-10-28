България и германският технологичен концерн „Райнметал“ подписаха договора за завода за барут и боеприпаси





България и водещият германски технологичен концерн „Райнметал“ подписаха в Министерския съвет стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. евро.

„С подписването на този договор ние поставяме началото на едно стратегическо партньорство между българската държава и германския технологичен концерн, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия“, заяви министър-председателят Росен Желязков.

????????Министър-председателят изтъкна, че проектът е резултат от усилията между Европейския съюз и НАТО, насочена към по-добра защита на Европа и повишаване на стратегическата ѝ автономност. Желязков добави, че инвестицията ще насърчи технологичния трансфер, научното сътрудничество и регионалното развитие, като основа за устойчиво икономическо партньорство. „Поставяме основите на партньорство, което обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще за Европа“, посочи още Желязков.

Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер изрази удовлетворение от бързия напредък и високото ниво на сътрудничество с българската страна. „Скоростта на България е както никога досега. Още с втората ни среща създаваме един от най-добрите заводи в Европа,“ заяви Папергер. Той подчерта, че Европа и НАТО имат нужда от 50 милиона амуниции, а България ще има своя значим принос. „Благодарни сме за доверието. Тук сме не само като бизнес партньори, но и като приятели,“ допълни той и изрази увереност, че и други европейски компании ще инвестират в България, защото страната има добре образовани хора и стабилно правителство. Папергер отбеляза, че заводът ще бъде изграден в рамките на 14 месеца, като благодари на българското правителство и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата и координацията.

С реализацията на завода ще бъдат създадени около 1000 нови работни места, а България ще възстанови ключов елемент от своя отбранителен капацитет. Производството ще обхваща барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи по най-съвременни технологични стандарти.