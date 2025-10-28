Унгарски и германски туристи загинаха при самолетна катастрофа до резерват в Кения

Самолетна катастрофа уби 11 души, предимно чуждестранни туристи, в крайбрежния регион Куале в Кения рано вторник, докато бяха на път за Националния резерват Масай Мара.
Авиокомпанията Mombasa Air Safari заяви в изявление, че на борда са били осем унгарски и двама германски пътници, както и че кенийският пилот също е загинал. Самолетът се е разбил в хълмист и горист район на около 40 километра от пистата в Диани, съобщиха властите.
Авиокомпанията не потвърди часа на излитане на самолета от пистата в Диани, като заяви, че пилотът не е успял да се свърже при излитане и контролната кула на летището се е опитвала да се свърже с него в продължение на 30 минути, преди самолетът да бъде локализиран.
Разследващите органи разследват причината за катастрофата, която се е случила в 05:30 ч. местно време, каза пред Associated Press комисарят на окръг Куале Стивън Оринде. По това време в крайбрежната част на Кения е валяло силно.
Самолетът се е възпламенил, оставяйки овъглени останки на мястото, съобщиха официални лица. Свидетели казаха пред AP, че са чули силен трясък и при пристигането си на мястото са открили неразпознаваеми човешки останки.
Кенийската администрация за гражданска авиация по-рано съобщи, че на борда на самолета тип Cessna Caravan са били 12 души.
Националният резерват Масай Мара се намира на запад от бреговата линия и е на два часа директен полет от Диани, популярен крайбрежен град, известен със своите пясъчни плажове. Резерватът привлича голям брой туристи, тъй като е мястото, където се наблюдава ежегодната миграция на антилопи гну от Серенгети в Танзания.
Белите пясъчни плажове на кенийското крайбрежие по Индийския океан привличат туристи от цял свят.
Според последния одит за надзор на безопасността за Кения, публикуван на уебсайта на Международната организация за гражданска авиация, от 2018 г. страната е паднала под средното за света ниво по разследване на произшествия.