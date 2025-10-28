Унгарски и германски туристи загинаха при самолетна катастрофа до резерват в Кения





Самолетна катастрофа уби 11 души, предимно чуждестранни туристи, в крайбрежния регион Куале в Кения рано вторник, докато бяха на път за Националния резерват Масай Мара.

Авиокомпанията Mombasa Air Safari заяви в изявление, че на борда са били осем унгарски и двама германски пътници, както и че кенийският пилот също е загинал. Самолетът се е разбил в хълмист и горист район на около 40 километра от пистата в Диани, съобщиха властите.

Авиокомпанията не потвърди часа на излитане на самолета от пистата в Диани, като заяви, че пилотът не е успял да се свърже при излитане и контролната кула на летището се е опитвала да се свърже с него в продължение на 30 минути, преди самолетът да бъде локализиран.

Разследващите органи разследват причината за катастрофата, която се е случила в 05:30 ч. местно време, каза пред Associated Press комисарят на окръг Куале Стивън Оринде. По това време в крайбрежната част на Кения е валяло силно.

Самолетът се е възпламенил, оставяйки овъглени останки на мястото, съобщиха официални лица. Свидетели казаха пред AP, че са чули силен трясък и при пристигането си на мястото са открили неразпознаваеми човешки останки.

Кенийската администрация за гражданска авиация по-рано съобщи, че на борда на самолета тип Cessna Caravan са били 12 души.

Националният резерват Масай Мара се намира на запад от бреговата линия и е на два часа директен полет от Диани, популярен крайбрежен град, известен със своите пясъчни плажове. Резерватът привлича голям брой туристи, тъй като е мястото, където се наблюдава ежегодната миграция на антилопи гну от Серенгети в Танзания.

Белите пясъчни плажове на кенийското крайбрежие по Индийския океан привличат туристи от цял ​​свят.

Според последния одит за надзор на безопасността за Кения, публикуван на уебсайта на Международната организация за гражданска авиация, от 2018 г. страната е паднала под средното за света ниво по разследване на произшествия.