Свлачище затвори пътя Рилски манастир-Кирилова Поляна





Вчера екип на РСПБЗН – Рила и тежка техника от Община Рила са отстранили натрупана земна маса върху пътното платно в участъка от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна. За настъпилия геодинамичен процес е установена връзка с „Геозащита“ ЕООД – Перник, за предприетитее мерки и дейности за ограничаване на риска от възникване на бедствие.