Свлачище затвори пътя Рилски манастир-Кирилова Поляна

DenNews.bg
28.10.2025
размер на текста:

 Вчера екип на РСПБЗН – Рила и тежка техника от Община Рила са отстранили натрупана земна маса върху пътното платно в участъка от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна. За настъпилия геодинамичен процес е установена връзка с „Геозащита“ ЕООД – Перник, за предприетитее мерки и дейности за ограничаване на риска от възникване на бедствие.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети