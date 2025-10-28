Вчера екип на РСПБЗН – Рила и тежка техника от Община Рила са отстранили натрупана земна маса върху пътното платно в участъка от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна. За настъпилия геодинамичен процес е установена връзка с „Геозащита“ ЕООД – Перник, за предприетитее мерки и дейности за ограничаване на риска от възникване на бедствие.
Свлачище затвори пътя Рилски манастир-Кирилова Поляна
28.10.2025
Най-четено
- Унгарски и германски туристи загинаха при самолетна катастрофа до резерват в Кения
- Свлачище затвори пътя Рилски манастир-Кирилова Поляна
- Възраждане-Дупница настоява кметът Първан Дангов да забрани честването на Хелоуин
- Започва ремонтът на улица "Река Джубрена" в село Яхиново
- Аварийните екипи към община Дупница предотвратиха преливането на реките в Бистрица и Самораново
- Хороскопът за днес, 28-и октомври
- Времето днес, 28-и октомври: Ще превали преди обяд, но облаците бавно се оттеглят
- Министър Бачев с първи коментар във връзка с гей скандала
- Изправят на подсъдимата скамейка десетима за сексистки кибертормоз срещу Бриджит Макрон
Темите от "Дупница"
- Свлачище затвори пътя Рилски манастир-Кирилова Поляна
- Възраждане-Дупница настоява кметът Първан Дангов да забрани честването на Хелоуин
- Започва ремонтът на улица "Река Джубрена" в село Яхиново
- Аварийните екипи към община Дупница предотвратиха преливането на реките в Бистрица и Самораново
- Времето днес, 28-и октомври: Ще превали преди обяд, но облаците бавно се оттеглят
- Река Елещница излезе от коритото и заля пътя за Рилския манастир в района на с. Пастра
- Арестуваха 44-годишен от Джерман, откраднал кабел по жп линията София-Кулата
- Полиция "достави" на мама и тате непълнолетните им деца, събирани по нощните клубове
- Синове за чудо и приказ: Арестуваха двама, нанесли побой на майките си