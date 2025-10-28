Възраждане-Дупница настоява кметът Първан Дангов да забрани честването на Хелоуин





Местната структура на Възраждане в Дупница настоява с писмо до кмета Първан Дангов, по примера на колегата му от Елин Пелин Ивайло Симеонов, да забрани честването на Хелроуин. Ето какво гласи текстът:



Повечето от вас явно вече са разбрали за нашумелия случай в Елин Пелин, в който кметът на общината - Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забранява празнуването на "Хелоуин" в училищата, детските градини и читалищата на територията на Общината, като главна цел за това си действие посочва големият български празник - Денят на народните будители, който често бива забравян заради празненствата "с вещици и тикви".

Ние от общинската организация на Възраждане в Дупница смятаме, че няма да е лошо Община Дупница да последва този светъл пример на Община Елин Пелин, целящ запазване на българските традиции, история и празници и в този ред на мисли, аз, в качеството си на председател на местната структура на ПП "Възраждане", изразявайки позицията на цялата организация, призовавам кмета на Община Дупница - Първан Дангов да издаде заповед с която да забрани празнуването под каквато и да е форма на чуждестранния празник "Хелоуин" в училищата, детските градини и читалища.

Още днес ще входирам официално писмо до кмета Първан Дангов, с което ще изискам той да предприеме това действие, написа във Фейсбук редседателят на местната структура Александрина Стоилова.

И празнуването трябва да бъде забранено не защото трябва да изпитваме някаква "омраза" към чуждестранните празници, каквато постоянно се опитват да ни вменят.

За Бога, не!

Нека всеки си празнува каквото сметне за добре. Обаче вкъщи.

Нека всеки родител възпита децата си както смята за най-правилно, но за развитието на младежта като част от обществото и най-вече като неговото бъдеще, сме отговорни всички ние. Като човеци, граждани и дори ако щете - и като патриоти.

И всички тези действия трябва да бъдат предприети най-вече, за да бъде съхранен един от най-българските празници, целящ за опази паметта на видните българи, отдали живота си, за да я има нашата Родина, за да ни има нас. И това е Денят на народните будители. ????????

Сега ние сме длъжни да направим всичко по силите си, за да ги има следващите поколения. А за да постигнем това, преди всичко сме длъжни да съхраним историята си.

За да я има България!

Надявам се, че градоначалникът е българин и ще се вслуша в позицията ни.

Все пак, нали целия управленски екип е много "загрижен" за децата и бъдещото поколение?

Уважаеми дами и господа управляващи, сега е моментът да го докажете!

В противен случай - Бог да пази България!

Бог да пази Дупница!