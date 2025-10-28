Започва ремонтът на улица "Река Джубрена" в село Яхиново

Община Дупница уведомява жителите на село Яхиново, че започна основен ремонт на улица „Река Джубрена“.
Улицата е с вече подменен водопровод, а съществуващата асфалтова настилка е силно амортизирана, с множество разрушения, неравности, коловози и дупки. Пътното платно до момента е неоформено и в лошо експлоатационно състояние.
В началото на строително-ремонтните дейности на място присъстваха кметът на община Дупница Първан Дангов и заместник-кметът Бойко Христов, които се запознаха лично с хода на подготовката и обсъдиха с изпълнителя организацията на работа.
️Община Дупница призовава жителите и водачите на МПС да проявят търпение и разбиране по време на строително-ремонтните дейности и да спазват временната организация на движението
След приключване на ремонта, улица „Река Джубрена“ ще осигури по-безопасно и удобно придвижване за всички жители и гости на селото.
