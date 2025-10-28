Аварийните екипи към община Дупница предотвратиха преливането на реките в Бистрица и Самораново





След обилните валежи през последното денонощие, на места реките в селата Самораново и Бистрица бяха на път да излязат от коритата си. Благодарение на навременната намеса на екипите на Община Дупница, с общи усилия на служители и местни жители, бяха предприети необходимите действия за предотвратяване на инциденти.

Най-сериозна беше ситуацията в района на Парк „Рила“, където съществуваше реална опасност от наводняване на част от заведенията. Благодарение на бързата реакция и съвместната работа на екипите, ситуацията беше овладяна навреме.

.Община Дупница продължава да следи обстановката и при необходимост ще реагира незабавно.