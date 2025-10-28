Времето днес, 28-и октомври: Ще превали преди обяд, но облаците бавно се оттеглят





Днес преди обяд облачността ще е значителна, на места в Горнотракийската ще е мъгливо. От северозапад на югоизток на места ще ще превали дъжд, в повечето райони слаб. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, а в сутрешните часове по южното крайбрежие и видимостта ще е намалена. На отделни места по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. По-късно следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През нощта срещу сряда облачността ще намалее и през следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутрин на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са минималните температури в сряда - между 2° и 7°, в отделни котловини - около нулата и ще има условия за слана. Дневните ще се повишат, в петък максималните ще са между 17° и 22°. В събота ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. В неделя и понеделник отново в планините и планинските райони ще бъде слънчево, а в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 18° и 23°.