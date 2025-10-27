Изправят на подсъдимата скамейка десетима за сексистки кибертормоз срещу Бриджит Макрон







Десет души, обвинени в сексистки кибертормоз срещу съпругата на френския президент, Бриджит Макрон, ще бъдат съдени тази седмица в Париж.

Подсъдимите са обвинени в разпространение на необосновани твърдения относно нейния пол и сексуалност, както и в отправяне на „злонамерени забележки“ относно 24-годишната разлика във възрастта между Бриджит и съпруга ѝ, Еманюел Макрон.

Ако бъдат признати за виновни, подсъдимите са изправени пред до две години затвор.

Сред десетте души, които ще се явят на подсъдимата скамейка в понеделник и вторник, са служител, собственик на галерия и учител, според френските медии.

Две от тях - самопровъзгласилата се независима журналистка Наташа Рей и интернет гадателката Амандин Роа - бяха признати за виновни за клевета миналата година, твърдейки, че първата дама на Франция никога не е съществувала и че брат ѝ Жан-Мишел Троньо е сменил пола си и е започнал да използва името ѝ.

Но апелативен съд по-късно оправда Рей и Роа с мотива, че твърденията им не представляват клевета. Г-жа Макрон и брат ѝ обжалват решението.

Конспиративна теория, съсредоточена около идеята, че Бриджит Макрон е транссексуална жена, се разпространява, откакто съпругът ѝ спечели първия си мандат през 2017 г.

Недоказаните твърдения за пола на г-жа Макрон набират популярност в САЩ, промотирани най-вече от десничарката Кандис Оуенс.

Миналия юли семейство Макрон заведоха дело срещу Оуенс, твърдейки, че тя „е пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението ѝ, в полза на платформинг на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

В интервю за подкаста „Слава под огън“ на Би Би Си, адвокатът на Макрон по делото, Том Клеър, заяви, че Бриджит Макрон е намерила твърденията за „невероятно разстройващи“ и те са „разсейване“ за френския президент.

„Невероятно разстройващо е да си помислиш, че трябва да се подлагаш на критики, за да представиш този вид доказателства“, каза той.

Еманюел Макрон заяви, че предприемането на съдебни действия срещу Оуенс е било свързано с „защита на честта му“ и че инфлуенсърът е разпространявал невярна информация „с цел да причини вреда, в услуга на идеология и с установени връзки с крайнодесни лидери“.

Г-жа Макрон за първи път се запознава с настоящия си съпруг, когато е учителка в неговото средно училище.

Двойката се жени през 2007 г., когато г-н Макрон е на 29, а г-жа Макрон на 54 години.