Специализирана операция за недопускане нарушения на обществения ред е проведена от служители на Районното управление в Кюстендил в града в края на миналата седмица.За времето от 23.00 ч. на 25.10.2025 г. до 3.00 ч. на 26.10.2025 г. са проверени 8 заведения с нощен режим на работа, установени са 10 непълнолетни лица, които са предадени на родител. По време на операцията са санкционирани с глоба по фиш 3-ма водачи на МПС за нарушения по ЗДвП.
Полиция "достави" на мама и тате непълнолетните им деца, събирани по нощните клубове
27.10.2025
