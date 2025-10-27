Синове за чудо и приказ: Арестуваха двама, нанесли побой на майките си





В края на миналата седмица са образувани 2 досъдебно производства за упражнено домашно насилие. В Районното управление в Кюстендил е задържан 29-годишен мъж от село Пиперков чифлик, за нанесена телесна повреда на майка му; в Районното управление в Дупница е задържан 54-годишен мъж за упражнено насилие спрямо майка му в къща в село Пиперево. За случаите е уведомена прокуратурата.