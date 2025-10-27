Директорът на ОУ "Неофит Рилски" Бистра Стойкова загуби делото срещу управителя на "Ученическо хранене" Христо Пигов





Районен съд Дупница призна подсъдимия Христо Пигов за невинен в това, че на 21.02.2023г. по Жалба на Христо Пигов, управител на „Ученическо хранене“ – Дупница е извършена проверка от комисия в състав / от двама служители на РУО Кюстендил /. Проверката е разпоредена със заповед на Началника на РУО - Кюстендил, при която е установено, че подсъдимия Христо Пигов, в качеството му на Управител на „Ученическо хранене“ ЕООД е разгласил позорно обстоятелство пред Началника на РУО – Кюстендил и пред Кмета на Община Дупница, че тъжителката Бистра Стойкова,в качеството й на Директор на Основно училище "Неофит Рилски" напълно е блокирала работата на „Ученическо хранене", че е скалъпила лъжи и хули по адрес на „Ученическо хранене“, че е дала на новия доставчик помещения, които по право трябва да се стопанисват от „Ученическо хранене“, че е извършила „саморазправа“ с персонала на „Ученическо хранене”, че е ангажирала учителски персонал да бъдат пъдари и да не допускат децата да стигат до павилиона, стопанисван от „Ученическо хранене“, че непочтено и злонамерено е говорила, че „Ученическо хранене“ трови децата с храната в училището, както и че на 09.03.2023г. по Жалба на подсъдимия Христо Пигов, изпратена до МОН, в която е добавил нови клевети, като е разгласил позорно обстоятелство по отношение на тъжителката Бистра Стойкова, а именно, че е избирала вместо родителите храната на децата и че е поръчвала само супа и хляб, като родителите дори не са знаели, че може да избират, че е бъркала в дамската чанта на служител от „Ученическо хранене“, че в понеделник на 13.02.2023г. училището отново е било бойно поле, че е защитавала користни цели и че е луда или са верни слуховете, че ежедневно ходи на работа в нетрезво състояние, както и че подсъдимия Х. П. чрез електронна медия е разпространил посоченото по- горе позорно обстоятелство по отношение на тъжителката Бистра Стойкова, за което на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 147 във вр. с чл. 148, ал. 1, т. 2 от НК.

Съдът отхвърля предявения граждански иск от тъжителката Бистра Стойкова срещу подсъдимия Христо Пигов за сума в размер 5 000 лв., представляващи обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в душевни болки и страдания, като неоснователен.

На основание чл. 190 от НПК, РС Дупница осъжда Бистра Стойкова да заплати на подсъдимия Христо Пигов сума в размер на 1 000 лв., представляваща възнаграждение за един адвокат.

Присъдата може да се обжалва пред Кюстендилски окръжен съд в 15- дневен срок.