Чучело на Нетаняху увисна на бесило върху кран в Турция





Антиизраелското подстрекателство на Турция нараства, докато чучело на Нетаняху виси на кран

Турция засилва реториката си срещу Израел, докато протестиращи окачват чучело на Нетаняху със знак за „смъртно наказание“; Ердоган се заклева, че Турция е незаменима за бъдещето на Газа, въпреки съобщенията, че Израел е наложил вето върху ролята ѝ в международни стабилизационни сили

Когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше попитан по време на посещението си в Израел за подкрепата на Турция за Хамас, той намекна, че това е въпрос на миналото и призова всички страни да преодолеят „омразата“ си в конфликта. „Ние сме фокусирани върху бъдещето и върху мира и страните са готови да се ангажират с това“, каза той в американския команден център в Кирят Гат, който наблюдава прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, сделка, в която Турция играе централна роля.

И все пак, тъй като турският президент Реджеп Тайип Ердоган задълбочава участието си в Газа, изглежда малко вероятно той лесно да се откаже от подкрепата си за Хамас или от враждебността си към Израел. В самата Турция подстрекателството, което Ердоган подхранва с многократни сравнения на Израел с нацистите и премиера Бенямин Нетаняху с Хитлер, продължава с неотслабваща сила.