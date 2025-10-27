Наводнение потопи 4 трамвайни линии в София

27.10.2025
Трамвайни линии 20,21,22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите.
Причината е в сериозно наводнение на Шипченски проход преди бул. „Асен Йорданов". Аварийните групи и пожарната работят, информираха от Центъра за градска мобилност в столицата;
Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут:
автостанция „Изток“ -„Подуяне“
 депо „Искър“ към „Гео Милев“.

