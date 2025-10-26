Жертви и ранени след руски удари по жилищни сгради в Киев





Трима души бяха убити и 29 ранени, включително шест деца, при руска нощна въздушна атака срещу Киев, която разруши две високи жилищни сгради, съобщиха украински официални лица.

Седем от ранените, включително две деца, са откарани в градските болници, съобщи кметът Виталий Кличко в приложението за съобщения Telegram.

Отломки от унищожени руски въздушни оръжия паднаха върху девететажна жилищна сграда в зеления квартал Деснянски в Киев, предизвиквайки пожар, който бързо обхвана няколко етажа, добави кметът.Украинската държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че 13 души са спасени от горните етажи на сградата.

Пълният мащаб на атаката не беше веднага известен. Киев и околността му бяха под предупреждение за въздушна тревога около 1 1/2 часа, преди военновъздушните сили да ги отменят около 00:30'ч.

И двете страни отричат ​​да са атакували цивилни при ударите си по територията на другата. Но хиляди, предимно украинци, бяха убити във войната, която Русия започна с пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

