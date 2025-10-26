Родители на деца с аутизъм от Дупница: Моля ви, нуждаем се от вашата подкрепа!





Родители от Дупница, чиито деца са диагностицирани с аутизъм се обърнаха към своите съграждани за помощ и подкрепа. Благоевградската фондация "За утре", основата от Димитър Урдев, подава ръка за обучение на специалисти, но за целта на първо време са необходими 60 000 лева.

В кампанията се включва и дупнишкото сдружение "Близо до теб". На този етап помощта, която се оказва в детски градини и училища на територията на Дупница се оказва недостатъчна, а родители са принудени да пътуват всеки ден до столицата до центрове за работа с деца с аутизъм, където месечната такса възлиза на 2 000 лева. След посещения в центрове в столицата и този в Благоевград на фондация "За утре" родители на деца с аутизъм забелязват как те започват да се променят към по-добро и има значителен напредък в развитието им

Родители на деца с аутизъм от Дупница се обединиха в опит да направят всичко възможно да помогнат на своите и всички останали деца и застанаха с лицата си на среща в община Дупница. Със сълзи на очи майки се обърнаха към съгражданите си от Дупница:

На срещата в общината бе и учредителят на фондация "За утре" Димитър Урдев, който бе представен от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов. Костадинов обърна внимание на тревожната статистика: Над 200 деца от Дупница по неофициални данни, вече са диагностицирани с аутизъм: