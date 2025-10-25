Медицински хеликоптер транспортира по спешност дете, паднало в района на Седемте рилски езера





10-годишно момче и паднало в района на езерото Окото в циркуса на Седемте рилски езера и е получило травма на главата. Планинските спасители от отряда в Дупница са реагирали светкавично и са оказали първа помощ. Заради нараняването те са извикали въздушна линейка, която с която детето е транспортирано към Пирогов.

Във връзка с постъпили запитвания, от Пресцентъра на Пирогов излязоха със следната информация:

Днес, 25.10.2025 година, събота, в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е транспортирано дете с височинна травма. Момченцето е пострадало при инцидент в района на едно от седемте рилски езера.

То е преминало подробни прегледи и изследвания в Детска противошокова зала.

След преценка от медицинския екип, детето остава в Детската неврохирургия на "Пирогов".