Възрастен мъж замеря с банкноти от 50 евро минувачи в гръцко градче





В четвъртък сутринта в Аргос Орестико, Кастория, възникнаха смутове, когато възрастен мъж започнал да хвърля банкноти от 50 евро на улицата, разпръсквайки ги сред минувачите.

Според информация на ERT, възрастният мъж излязъл от къщата си с викове и няколко минути по-късно извадил пачка пари от джоба си, която започнал да хвърля във въздуха. Безпрецедентният инцидент предизвикал изненада и безпокойство сред гражданите, които веднага уведомили полицията, опасявайки се, че мъжът е изправен пред сериозен здравословен проблем.

На мястото на инцидента пристигнал патрулен автомобил от полицейското управление на Аргос Орестикос, като служителите арестували мъжа и събрали парите, разпръснати по улицата.

Възрастният мъж е отведен в полицейското управление, където властите са установили, че той изпитва сериозен психологически стрес. След медицинска оценка е счетено за необходимо да бъде преместен в психиатрично заведение за по-нататъшни грижи и наблюдение.

Мъжът е настанен за лечение в психиатрична клиника в Козани, където му се предоставя необходимата медицинска и психологическа подкрепа.