Хърватия връща задължителната военна служба







Министерството на отбраната направи своето съобщение, след като Парламентът прие Закона за изменение на Закона за отбраната и Закона за службата във въоръжените сили на Република Хърватия, който въвежда основно военно обучение, пише ежеднивикът Dnevnik.hr

След влизането в сила на закона, Министерството на отбраната ще приеме подзаконови актове, които ще позволят прилагането на основно военно обучение.

В съответствие с европейските тенденции и променените обстоятелства за сигурност, все по-честите природни бедствия и кризисни ситуации, Хърватия въвежда отново основното военно обучение. Изминаха 17 години от премахването на задължителната военна служба и през този период 17 поколения, или приблизително 300 000 души, не са преминали никакво военно обучение.

Целта на програмата е да обучи младите хора в основни военни умения, за да придобият знанията и уменията, необходими в кризисни ситуации, и по този начин да допринесат за националната сигурност. Обучените наборници стават важна част от резервните сили на Въоръжените сили на Република Хърватия и да укрепят отбранителната готовност на страната.

Програмата за основно военно обучение е разработена според най-новите стандарти и е подкрепена от най-новите технологии, в съответствие с предизвикателствата и изискванията на днешния ден. Планирано е годишно да бъдат поканени около 4000 новобранци, разделени на пет поколения.

От повикването за медицински преглед до началото на обучението

През 2026 г. мъже - наборници, родени през 2007 г. - ще бъдат поканени на основно военно обучение. Наборници на възраст над 19 и по-млади от 30 години могат по изключение да бъдат насочени в съответствие със законовите критерии и могат да кандидатстват и доброволно.

Жените не са задължени, но могат доброволно да получат достъп до основно военно обучение.

Първите покани за медицински прегледи се очакват до началото на декември 2025 г. и ще бъдат изпратени от регионалните отдели по отбранителни въпроси според местоживеенето на новобранците.

Медицинските прегледи ще бъдат организирани възможно най-близо до местоживеенето на новобранците, за да се улесни достъпът на участниците до тях.

Прегледът определя здравословната годност на лицето. Лицето, задължено за военна служба, може да бъде изпратено на обучение или да получи отсрочка, предписана от закона, до края на 29-годишна възраст, или да бъде освободено от задължението при условията и по начина, предписани от закона. За лицата, които се позовават на отказ от военна служба по съвест, което могат да направят след медицинския преглед, се предвижда възможност за изпълнение на гражданска служба.

Първото поколение новобранци ще започне основна военна подготовка в началото на 2026 г. в казарми в Книн, Слунь и Пожега. Обучението ще продължи два месеца и ще обхване основни военни умения - от боравене с лични оръжия и използване на съвременна техника, включително дронове, до оказване на първа помощ и основи на самозащита.

В допълнение към техническите и тактическите знания, новобранците ще научат за ключови военни операции от Отечествената война.

Обучението ще се провежда чрез индивидуални и групови дейности, които насърчават развитието на екипен дух, сътрудничество и лична отговорност. Обучението ще се води от опитни инструктори от Въоръжените сили на Република Хърватия с дългогодишен опит в работата с новобранци в доброволно военно обучение.

Предимства и възможности след обучението

Новобранците имат право на месечна заплата от приблизително 1100 евро нето и им се зачитат два месеца служба. По същия начин, новобранец, който е нает, има преустановени трудови права и получава обезщетение в размер на заплатата си или приблизително 1100 евро нето на месец и не може да бъде уволнен от работодателя си, докато служи основно военно обучение. Точният размер на заплатата или обезщетението на новобранеца ще зависи от данъчните облекчения и ставката на данъка върху доходите по местоживеене.

В допълнение към финансовото обезщетение, новобранците получават заплащане на транспортните разходи и отпуските си и получават еднократно предимство при постоянна заетост при равни условия в държавни органи и административни органи на местни и регионални самоуправителни единици. Годишното финансово въздействие на основното военно обучение за Министерството на отбраната ще възлиза на приблизително 23,7 милиона евро.