Британският премиер Кийр Стармър: Владимир Путин не е сериозен по отношение на мира







Кийр Стармър заяви, че Владимир Путин „не е сериозен по отношение на мира“ след среща на така наречената коалиция на желаещите в Лондон

„Отново и отново Путин отхвърля възможността за прекратяване на войната“ в Украйна, казва премиерът на съвместна пресконференция, обграден от други европейски лидери

Той каза на Володимир Зеленски: „Вашата сигурност е нашата сигурност“ и допълни, че европейските съюзници „засилват противовъздушната отбрана на Украйна“ и ще „продължат военния натиск“ върху Москва

Зеленски казва, че такъв „натиск“ е единственият начин Киев да спечели войната - той също така благодари на САЩ за налагането на нови санкции върху руския петрол

Визитата на украинския президент Володимир Зеленски във Великобритания започна в Уиндзор, където беше посрещнат от крал Чарлз

Следващата му спирка беше Даунинг стрийт, където беше посрещнат с прегръдка от премиера Киър Стармър.

Вътре двамата проведоха двустранни разговори, на които Стармър потвърди „абсолютния си ангажимент“ да се противопостави на Русия. Той каза, че „можем да направим още много по отношение на способностите, особено... способностите на далечни разстояния“ и гаранциите за сигурност, „когато става въпрос за това“.

След това последва кръг от виртуални разговори с членове на така наречената „коалиция на желаещите“ - редица лидери, включително генералният секретар на НАТО Марк Рюте, датският премиер Мете Фредериксен и холандският премиер Дик Схоф, направиха пътуването до Лондон.