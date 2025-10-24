Постоянната комисия за противодействие на корупцията в ОбС-Дупница- с 0 заседания





Постоянната комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Общинския съвет-Дупница е провела 0 заседания. Това сочи отчетът за работата на местния парламент за периода 01.03-30.09. 2025-а година, внесен от председателя Костадин Костадинов

Ето и пълният текст на докладната:

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.03.2025 г. до 30.09.2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I. В периода от 01.03.2025 г. до 30.09.2025 г. ОбС Дупница:

- разгледани – 153 докладни записки;

- оттеглени от вносителя - 0 докладна записка;

- провел - 9 заседания;

а/ редовни - 7 заседания;

б/ извънредни – 2 заседание;



-приети - 146 решения;

-не приети – 7 решения

-подадени възражения срещу решения на ОбС от общински съветници: 0 броя;

-върнати / оспорени / от областния управител за ново разглеждане: 2 броя;

-върнати / оспорени/ от кмета на община Дупница: - 0 брой.

-подадени жалби от физически и юридически лица срещу решения на ОбС – 1 брой.



I. В периода от 01.03.2025 г. до 30.09.2025 г. към ОбС Дупница:

- ПК по Икономическа политика, бюджет и финанси е провела 8 заседания;

- ПК по Териториално устройство, общинска собственост, транспорт, строителство, земеделие, екология, жилищна политика, обществен ред и сигурност, безопасност на движение и защита на населението е провела 7 заседания;

- ПК по Здравеопазване, социална политика, етнически въпроси и демографска политика е провела 7 заседания;

- ПК по Образование и култура е провела 7 заседания;

- ПК по Спорт, туризъм, младежки дейности, връзки с НПО и европейска интеграция е провела 7 заседания;

- ПК по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е провела 0 заседания.

Всички комисии имат избрано ръководство и са в пълен състав.



