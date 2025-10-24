Постоянната комисия за противодействие на корупцията в ОбС-Дупница- с 0 заседания

Постоянната комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Общинския съвет-Дупница е провела 0 заседания. Това сочи отчетът за работата на местния парламент за периода 01.03-30.09. 2025-а година, внесен от председателя Костадин Костадинов
Ето и пълният текст на докладната:
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУПНИЦА
ОТНОСНО: Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.03.2025 г. до 30.09.2025 г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
I. В периода от 01.03.2025 г. до 30.09.2025 г. ОбС Дупница:
- разгледани – 153 докладни записки;
- оттеглени от вносителя - 0 докладна записка;
- провел - 9 заседания;
а/ редовни - 7 заседания;
б/ извънредни – 2 заседание;
-приети - 146 решения;
-не приети – 7 решения
-подадени възражения срещу решения на ОбС от общински съветници: 0 броя;
-върнати / оспорени / от областния управител за ново разглеждане: 2 броя;
-върнати / оспорени/ от кмета на община Дупница: - 0 брой.
-подадени жалби от физически и юридически лица срещу решения на ОбС – 1 брой.
I. В периода от 01.03.2025 г. до 30.09.2025 г. към ОбС Дупница:
- ПК по Икономическа политика, бюджет и финанси е провела 8 заседания;
- ПК по Териториално устройство, общинска собственост, транспорт, строителство, земеделие, екология, жилищна политика, обществен ред и сигурност, безопасност на движение и защита на населението е провела 7 заседания;
- ПК по Здравеопазване, социална политика, етнически въпроси и демографска политика е провела 7 заседания;
- ПК по Образование и култура е провела 7 заседания;
- ПК по Спорт, туризъм, младежки дейности, връзки с НПО и европейска интеграция е провела 7 заседания;
- ПК по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е провела 0 заседания.
Всички комисии имат избрано ръководство и са в пълен състав.