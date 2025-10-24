Времето на 24-и октомври: Ветровито, дъждовно и с гръмотевични бури





Днес ще бъде предимно облачно и на много места от запад на изток ще има валежи от дъжд, в отделни райони интензивни с гръмотевична дейност. След обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



През почивните дни вятърът отново ще се ориентира от юг-югоизток. В събота, след временно разкъсване и намаление, над Северна България облачността отново ще се увеличи и след обяд и през нощта на много места там ще има валежи. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. В неделя ще преобладава облачно време, в Северозападна България - с валежи. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°. В понеделник с ориентиране на вятъра от северозапад ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно, с повсеместни валежи от дъжд. Има повишена вероятност в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще са с малък дневен ход, от 10°-12° в северозападните до 20°-22° в югоизточните райони. Във вторник валежите ще спрат, най-късно в южните и източните райони. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът ще отслабне. Хладно време с минимални температури между 5° и 10°, максимални - между 12° и 17°. В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време. Вятърът ще стихне и в часовете преди обяд на места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Сутрин ще е студено, минималните температури на места в котловините в Западна и Централна България ще се доближават до 0°, а дневните температури ще се повишават, в четвъртък максималните в много райони ще са около 20°.