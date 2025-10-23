Български камион със 179 кг. кокаин е задържан във Франция при акция на ГДБОП





Близо 180 килограма кокаин са задържани във Франция по разследване на ГДБОП срещу дейността на организирана престъпна група от български и чужди граждани, които чрез транспортни фирми извършват трафик на наркотични вещества на територията на Европейския съюз. Координираната с френските власти полицейска операция е проведена на 10 октомври 2025 г. на територията на регион Бордо.

Подробности за хода на акцията дадоха на брифинг в ГДБОП главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков, директорът на службата главен комисар Боян Раев и полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешна сигурността към посолството на Франция у нас.

ГДБОП води разследването срещу организираната престъпна група от 2022 г. До момента в хода му България си e партнирала с няколко европейски държави, на територията на които за периода са задържани вече няколко български граждани с различни видове наркотични вещества. Общите количества, установени при различните случаи до момента са: 370 кг марихуана и 16 кг амфетамин.

При последната съвместна разработка камионът с българска регистрация е селектиран за митническа проверка, при която френската служба за борба с наркотиците открива 148 пакета с бял прах. Те са укрити в специално изграден тайник в единия от резервоарите на превозното средство. При направения наркотест наркотичното вещество реагира на кокаин, а точното измерено количество е 179 килограма.

Откритият кокаин е транспортиран чрез българска товарна композиция – влекач и полуремарке, оборудвани с тайници. Установено е, че наркотичното вещество е натоварено от територията на Кралство Испания.

Транспортните средства, с които се осъществява наркотрафикът, са регистрирани на българска територия на името на нарочно създадени компании за международни превози. Те наемат шофьори за легални товари, сред които в специално изработени тайници на различни места се превозва нелегалната стока. На водачите се заплаща твърда сума за курс.

Превозното средство е управлявано от 50-годишен шофьор с българско гражданство. Той е задържан. Водачът на композицията вече е осъден на 5 години затвор и пълна забрана за влизане на територията на Франция, по бързо разследване, съобщи задграничният полицейски представител на Франция у нас Лоран Ърст. Той уточни, че присъдата е издадена три дни след документирането на криминалното деяние – на 13 октомври. Наложена му е и парична санкция 7 160 000 евро. Камионът и влекачът, заедно с редовния товар в него, са конфискувани от митническите власти.

„Това е един случай, който чудесно илюстрира нашето сътрудничество с българските ни колеги, които обикновено се увенчават с успешни резултати“, допълни той. И припомни, че преди няколко дни успоредно в двете страни е проведена друга, в изпълнение на европейските заповеди за разследване и арести, въз основа на които бяха установени и задържани 15 души, 4 от които са обвинени за корупция, манипулиране на резултати на спортни състезания и пране на пари. Лоран Ърст добави, че предстои посещение в Париж на представители на ГДБОП и срещи със съответните аналогични служби. Той благодари на колегите си за чудесното сътрудничество. „Ще работим за продължаване на успешното партньорство и занапред, да защитаваме своите граждани и да предпазваме държавите си от престъпления“, отбеляза задграничният полицейски представител на Франция.

Директорът на ГДБОП Боян Раев от своя страна благодари за френските партньори за оказаното съдействие и подчерта, че желанието за засилване на партньорството между двете страни е взаимно.

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков подчерта значението на ГДБОП като сигурен и надежден международен партньор и ролята на българската служба за борба с трансграничната организирана престъпност. Той поздрави ръководството и служителите на главната дирекция за успешно проведените операции.