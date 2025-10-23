Забрана за внос на руски газ и петрол: членовете на ЕП са готови да преговарят със Съвета





В сряда Парламентът подкрепи решението да започне преговори с Датското председателство на Съвета относно забрана на вноса на руски газ и петрол, както беше предложено от комисиите по международна търговия (INTA) и по промишленост, научни изследвания и енергетика (ITRE), когато приеха своята позиция по въпроса на 16 октомври.



Следващи стъпки



Преговарящите от Парламента и Съвета ще започнат дискусии с цел да се постигне споразумение на първо четене, след като министрите на ЕС приеха своята съвместна позиция в понеделник.

Това законодателство e в отговор на систематичното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия, което се наблюдава от почти две десетилетия и ескалира след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Военната инвазия беше съпроводена с по-нататъшни умишлени манипулации на пазара, включително безпрецедентното недопълване на хранилищата на ЕС от „Газпром“ и внезапното спиране на газопроводите, което доведе до скок на цените на енергията до осем пъти над нивата им отпреди кризата.