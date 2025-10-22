



ГЕРБ-СДС и ДПС-НОВО НАЧАЛО се обединиха за Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България

ДПС-НОВО НАЧАЛО гарантира, че ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България