Община Дупница отново е партньор на Държавната агенция за закрила на детето в кампанията против насилието





Община Дупница, като партньор на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), подкрепя второто издание на Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца – „Бъди смел, бъди добър!“

Кампанията е част от Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.).

Конкурсът се провежда под мотото „Детство мое, красиво и вълшебно“ и включва две категории:

• Рисунка

• Стихотворение

Творбите могат да бъдат подавани:



на e-mail: konkurs.dazd2025@sacp.government.bg или

по Български пощи (за сметка на ДАЗД)

Краен срок за участие: до 23:59 ч. на 7 ноември 2025 г.

Категория „Рисунка“



Право на участие имат всички деца на възраст от 5 до 17 години, разделени в три възрастови групи:

• от 7 до 9 години

• от 10 до 14 години

• от 15 до 18 ненавършени години

Категория „Стихотворение“



Право на участие имат всички деца на възраст от 7 до 17 години, разделени в три възрастови групи:

• от 7 до 11 години

• от 12 до 14 години

• от 15 до 18 ненавършени години

Условия за участие



• Всеки участник може да участва само в една от двете категории – с една рисунка или едно стихотворение.

• Задължително е всяка творба да бъде придружена от подписана декларация от родител/законен представител, с която се дава съгласие за:

• участие на детето в конкурса;

• публикуване на творбата;

• обработка на личните данни за целите на конкурса.

Приложения:



• Регламент за провеждане на конкурса

• Декларация-съгласие от родител/законен представител