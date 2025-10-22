Община Дупница отново е партньор на Държавната агенция за закрила на детето в кампанията против насилието

Община Дупница, като партньор на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), подкрепя второто издание на Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца – „Бъди смел, бъди добър!“
Кампанията е част от Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.).
Конкурсът се провежда под мотото „Детство мое, красиво и вълшебно“ и включва две категории:
• Рисунка
• Стихотворение
Творбите могат да бъдат подавани:
на e-mail: konkurs.dazd2025@sacp.government.bg или
по Български пощи (за сметка на ДАЗД)
Краен срок за участие: до 23:59 ч. на 7 ноември 2025 г.
Категория „Рисунка“
Право на участие имат всички деца на възраст от 5 до 17 години, разделени в три възрастови групи:
• от 7 до 9 години
• от 10 до 14 години
• от 15 до 18 ненавършени години
Категория „Стихотворение“
Право на участие имат всички деца на възраст от 7 до 17 години, разделени в три възрастови групи:
• от 7 до 11 години
• от 12 до 14 години
• от 15 до 18 ненавършени години
Условия за участие
• Всеки участник може да участва само в една от двете категории – с една рисунка или едно стихотворение.
• Задължително е всяка творба да бъде придружена от подписана декларация от родител/законен представител, с която се дава съгласие за:
• участие на детето в конкурса;
• публикуване на творбата;
• обработка на личните данни за целите на конкурса.
Приложения:
• Регламент за провеждане на конкурса
• Декларация-съгласие от родител/законен представител