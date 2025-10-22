Със заплаха за убийство и изваждане на бъбреците телефонен измамник взе всички пари на възрастна жена





Софийска районна прокуратура предаде на съд 65-годишен мъж за измама на възрастна жена.

На 16.08.2024 г. в гр. София обвиняемият С.М. в съучастие с неустановени лица е подържал в заблуждение 75-годишната Е.С. с цел да набави за себе си и за другиго облага. Неустановено лице се е обадило на възрастната жена и й казало, че ако не му предаде всичкото си злато, ще я убият и ще извадят бъбреците й. След това друго лице й звъннало и й казало, че е полицай и че от полицията я пазят, както и че трябва да събере всичко ценно от дома си - злато и пари, за да не й го вземат престъпниците. Е.С. отишла на посочения адрес, където трябвало да я посрещне мъж, който да й каже парола. Жената отишла на уговореното място, там С.М. й казал паролата, след което тя му предала бижута на стойност 4844,86 лева и сумата от 18 000 лв.

На 11.09.2024 г. в гр. София неустановено лице се обадило на Е.С. и й казало, че има корумпирани служители в банката и тя трябва да изтегли всички налични спестявания, ако не иска да ги загуби. Жената направила това, което й било казано и отново отишла на посочения адрес, който бил същият като предишния път. На мястото на срещата С.М. казал на пострадалата новата парола и тя му предала спестяванията си - сумата от 5949, 43 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.209, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр ал. 1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са извършени експертизи. Наблюдаващ прокурор е внесъл в съда обвинителен акт срещу С.М.

Към момента обвиняемият е с наложена мярка „задържане под стража“.

Предстои делото срещу С.М. да започне в Софийски районен съд.