Росен Желязков покани принц Чарлз отново да ни дойде на гости





Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания, похвалиха се от страницата на Министерския съвет във Фейсбук.

Премиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на Берлинския процес. Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години.

