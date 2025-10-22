Времето днес, 22-и октомври: Ще преобладава слънчево време, ще превали на отделни места





Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където главно през втората половина на деня на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните части от страната и умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места около и след обяд в западните дялове на Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните темп, за София – около ератури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска облачност. Вятърът ще е от южната четвърт, предимно слаб. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°. През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. В събота ще има променлива облачност и на места отново ще превали дъжд. Вятърът чувствително ще отслабне и до вечерта отново ще придобие южна компонента. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. В източната половина от страната южният вятър ще се усили. В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества, главно в югоизточните райони. В Дунавската равнина вятърът временно ще се ориентира от северозапад. Понижението на температурите ще продължи. Във вторник валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса, северозападният вятър пак ще се смени с южен, който в Източна България ще се усили. През втората половина на деня ще започне нов процес на заоблачаване, до вечерта - и валежи.