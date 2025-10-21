На 15-годишния, намушкал с нож ученик в училище, му прилоша в съда, откараха го в болница





Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдебното заседание бе прекъснато на два пъти - първият - минути след началото. Причината - 15-годишният обвиняем имаше проблеми с говора - според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация. След близо час се намери логопед и заседанието продължи.

Малко след 20 часа заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирогов", където ще му бъдат направени изследвания.

Източник: БНТ