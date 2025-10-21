



Наш читател изпрати коментар на един от имейлите ни по повод твърденията, че българи изявават желание да се върнат от чужбина.

Ето какво пише той:

Никога досега не съм получил смислен съвет в бюрата по труда в няколко града в страната как да намеря работа в моята сфера. Информационни технологии. Колкото и много да се рекламира в медиите, де факто БТ на АЗ не са подготвени и достатъчно информирани, за да съдействат. Моето мнение е така. Последно имах работа за чужда фирма с офиси в София и много други места по света.

Когато хората в управлението на страната ни се хвалят, че много от чужбина искали да се върнат. Това е малко смешно и малко тъжно.

Всяка есен, всяка година в страната ни се завръщат сънародници.

Това са много хора, които са на сезонна работа в чужбина. Да ми казват че 500 души искат да се върнат не е никаква новина. Много повече идват на почивка и да се видят с близките си.

Естествено, че част от тях, които не са супер добре платени биха решили да се възползват от средствата от държавата за да се върнат.

Едно време имаше програма за заселване на хора в Странджа Сакар...

Хората ползваха парите и след определен период се връщаха обратно към големите градове...

С малко тъга и ирония, двама души от моя роден край зная, които като пенсионери живееха в чужбина, те са пожелали да се върнат в родината си, в смисъл гробът им да бъде на село... Не в чужбина. Да, но последните си дни на този свят са били зад граница и са били част от чужда икономика, не на полза за България.

Много благодаря за вниманието.

Красимир