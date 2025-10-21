Правителството отпусна по 15 000 лв. на семействата на загиналите при наводненията в Бургаско

21.10.2025
 Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 03 и 04 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

