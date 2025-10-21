Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 03 и 04 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.
Правителството отпусна по 15 000 лв. на семействата на загиналите при наводненията в Бургаско
21.10.2025
