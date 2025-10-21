ВСС преизбра Пенка Братанова за председател на Окръжен съд-Кюстендил





Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Пенка Братанова-Младенова за втори мандат председател на Окръжен съд – Кюстендил.

Тя има над 31 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва като съдия в Районен съд – Кюстендил в периода 09.05.1994 г. – 02.11.1998 г., след което е съдия в Окръжен съд – Кюстендил, а от 28.05.2010 г. е негов заместник-административен ръководител. На 04.03.2020 г. започва първият ѝ мандат като председател на Окръжен съд – Кюстендил, а след изтичането му на 04.03.2025 г. изпълнява тези функции.

Съдия Братанова сподели успешното изпълнение на поставените в първия ѝ мандат цели като представи реализираните дейности за подобряване на качеството и бързината на правораздавателната дейност в съдебния район, за утвърждаване на съдийското самоуправление, популяризиране на дейността на съда и други. Тя посочи като свои стратегически цели запазване на постигнатото и подобряване на срочността и качеството на правораздаването, както и на административното обслужване на гражданите. Нейни приоритети са също ефективното използване на информационните технологии за постигане на прозрачност на правораздавателния процес и запазването на добрите стандарти в организацията и дейността на съда, поддържането на съдийското самоуправление и на добрата работна атмосфера. Съдия Братанова предвижда многобройни мерки за тяхното изпълнение, като периодично информиране на магистратите за планирани дейности и инициативи по посока повишаване на квалификацията им, създаване на организация за споделяне на придобитите знания и материали, обезпечаване равномерното натоварване на съдиите чрез изготвяне на шестмесечни справки за постъплението на дела и идентифициране необходимостта от временно намаляване на натовареността на съдии с временни затруднения. Тя поставя акцент върху популяризирането на предлаганите от съда услуги за електронно призоваване и връчване на книжа чрез Единния портал за електронно правосъдие, създаване на вътрешноведомствен сайт с относимата за всички магистрати и служители информация.