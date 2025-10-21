Правосъдният министър назначи охрана на нападнатия прокурор Илиев и семейството му

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието. Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев.
СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.
Със заповед за незабавна охрана се организира защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до министъра на правосъдието и до градския прокурор на София.
Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане.
