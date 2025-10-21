Фенове на Марек скочиха в защита на своя колега Станислав Кукушев, посочен с пръст от ръководството на отбора





Фенове на Марек скочиха в защита на своя колега Станислав Кукушев, посочен от ръководството на отбора като основен виновник за налагането на глоба на тима заради непристойното му поведение, а именно- нахлуването на терена по време на мача с Дунав на 18-и октомври на стадион Бончук. Вчера от ръководството на отбора пожелаха снимката му да бъде публикувана в страницата във Фейсбук Марек завинаги, като излязоха със следното изявление:

От ръководството на Марек не скриха желанието си, действията и поведението на Станислав Кукушев да станат достояние на цялата футболна общественост в гр. Дупница.

От Марек умоляват феновете да бъдат сдържани и да не вредят с поведението си на клуба, който ще трябва, а и плаща солени глоби

След публикацията снощи, вълна от възмущение се изсипа чрез коментарите под нея страницата на DenNews.bg във Фейсбук: