Не, това не от филм на ужасите: Мъж застреля майка си, сестра си и леля си





Тройно убийство разтърси Бургаско. Минути след 4 часа във вторник в Районно управление - Руен е получено съобщение за инцидент, възникнал в частен дом в с. Люляково, при който по първоначални данни 25-годишен мъж прострелял леля си, майка си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.



Въпреки нараняването, момченцето успяло да избяга извън къщата и да съобщи за случилото се. Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН-Айтос, като са открити три овъглени тела.

Братчето на заподозрения е с нараняване в седалищната област и е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП. То е без опасност за живота.

Соченият за извършител на престъплението е задържан в около 9.30 ч.