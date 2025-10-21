Тир с хартиени ролки се обърна на АМ "Марица", товарът му се изсипа върху асфалта





Ограничено е движението при км 23 на АМ "Марица" в посока Свиленград поради ПТП. ТИР, натоварен с големи хартиени ролки се оърна и препречи лентите за движение, а товарът му зе изсипа върху асфалта. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в."Стара Загора" на АМ "Тракия" - път I-5 Стара Загора – Димитровград – п. в. "Димитровград" на АМ "Марица". Движението се регулира от "Пътна полиция".