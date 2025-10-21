Ограничено е движението при км 23 на АМ "Марица" в посока Свиленград поради ПТП. ТИР, натоварен с големи хартиени ролки се оърна и препречи лентите за движение, а товарът му зе изсипа върху асфалта. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в."Стара Загора" на АМ "Тракия" - път I-5 Стара Загора – Димитровград – п. в. "Димитровград" на АМ "Марица". Движението се регулира от "Пътна полиция".
Тир с хартиени ролки се обърна на АМ "Марица", товарът му се изсипа върху асфалта
21.10.2025
Най-четено
- Не, това не от филм на ужасите: Мъж застреля майка си, сестра си и леля си
- Тир с хартиени ролки се обърна на АМ "Марица", товарът му се изсипа върху асфалта
- Почитаме св. Иларион Мъгленски- ревностен защитник на православната вяра по българските земи през XII век
- Събориха част от Белия дом за строежа на Балната зала на Тръмп
- Земеделските стопани могат да кандидатстват за помощ de minimis пред ДФЗ
- Испанският премиер: Смяната на часовниците два пъти годишно вече няма смисъл
- Точно в 10:30 ч. днес Саркози влиза в затвора
- Продават на търг изгорелите при пожарите в Пирин дървета
- Премиерът събира министрите на заседание след седмица на тишина
Темите от "Страна"
- Не, това не от филм на ужасите: Мъж застреля майка си, сестра си и леля си
- Тир с хартиени ролки се обърна на АМ "Марица", товарът му се изсипа върху асфалта
- Премиерът събира министрите на заседание след седмица на тишина
- Пеевски подкрепя правителството за пълен мандат, докато работи за хората
- ЦИК проверява подменен вот със 114 гласа на кандидат за общински съветник от "Възраждане"
- Баща строши ръката на дъщеря си с тояга
- Митов пред Таймс: Руски шпиони имат връзки с банди контрабандисти, които превозват мигранти към Европа
- Ден на траур в община Созопол в памет на тримата младежи, загинали в тежка катастрофа
- Кандидатката на ДПС-Ново начало спечели изборите в димитровгрaдското село Черногорово