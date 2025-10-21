Събориха част от Белия дом за строежа на Балната зала на Тръмп





Части от Източното крило на Белия дом са разрушени, тъй като започва строителството на новата бална зала на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В понеделник строителни екипи събориха огромни парчета от покрит вход и прозорци в Източното крило, което според Тръмп се „напълно модернизира“.

Президентът преди това заяви, че добавянето на балната зала на Белия дом на стойност 250 милиона долара ще бъде „близо“ до съществуващата структура, но няма да я промени.

„Тя няма да пречи на сегашната сграда. Няма да бъде. Ще бъде близо до нея, но няма да я докосва - и отдава пълно уважение на съществуващата сграда, на която съм най-големият фен“, каза Тръмп през юли. „Това е любимото ми място. Това е любимото ми място. Обичам го.“

Тръмп обяви строителството в публикация в социалните мрежи, казвайки, че „първата копка е направена“ за „така необходимото“ пространство за бална зала.

„Повече от 150 години всеки президент е мечтал да има бална зала в Белия дом, за да приема хора за големи партита, държавни посещения и т.н.“, написа той.

Белият дом е служил като исторически дом на президента на САЩ в продължение на два века. Източното крило е построено през 1902 г. и е било последно модифицирано през 1942 г.

Тръмп написа в публикацията си, че Източното крило е „напълно отделно“ от Белия дом, въпреки че е прикрепено към основната конструкция.

Покритият вход, който обхваща голяма част от южната страна на Източното крило, изглеждаше сякаш е бил изкормен, с бетонни отломки и метални кабели, ясно видими от няколкостотин метра.

Въпреки че Белият дом и прилежащите му паркове се администрират от Националната паркова служба (NPS), президентът обикновено има широки правомощия да извършва ремонти.

Робърт Сътън, бивш главен историк, каза пред Би Би Си, че винаги има обществена загриженост, когато Белият дом е в процес на строителство.

„Има противоречия относно всичко, което се случва, свързано с Белия дом, почти откакто е построен“, каза той.

„Тази сграда е толкова важна. Смята се, че е най-важната изпълнителна сграда в света – но ние просто не знаем какво се случва и мисля, че това е много неподходящо.“

Сътън отбеляза, че са били обсъждани цифри за това колко хора може да побере новата бална зала, вариращи от 600 до повече от 900.

Белият дом публикува известна информация за проекта, включително чертежи, които дават представа за мащаба му, и нов интериор, който включва места за стотици и разкошни златни полилеи.

В него се казва, че строителството ще започне през септември и че Тръмп се е срещнал с представители на Службата за национални паркове и Тайните служби на САЩ, наред с други, относно проекта.

Администрацията на Тръмп заяви, че е избрала Clark Construction за ръководител на проекта, като проектант е McCrery Architects. Белият дом заяви, че Тайните служби „ще осигурят необходимите подобрения и модификации за сигурност“ на сградата.

„За мен е чест, че президентът Тръмп ми повери да помогна за осъществяването на този красив и необходим ремонт на Дома на народа, като същевременно се запази елегантността на класическия му дизайн и историческо значение“, каза ръководителят на McCrery Architects Джим Маккрери.

Сътън каза, че за подобни проекти обикновено се прилага обширен процес на преглед, за да се гарантира, че има функционалност на всички промени и че Белият дом се придържа към емблематичния си вид - отбелязвайки, че тези промени ще надживеят президенти и поколения.

Той каза, че се притеснява, че този процес се прибързва и ще бъде отражение на Тръмп и неговия отличителен стил, вместо на историята на страната.

„Винаги е бил наричан Народен дом“, каза той.

Тръмп въведе редица промени в Белия дом тази година, включително преобразяване на Овалния кабинет с разнообразен златен декор и павиране на тревата в Розовата градина с бетон, за да се добавят маси и столове.

Президенти от Обама до Труман също са правили промени.

Новият проект за обновяване на Белия дом е критикуван и от Обществото на архитектурните историци, международна организация с нестопанска цел, която изучава опазването на историческите сгради по целия свят.

В изявление от миналата седмица групата заяви, че „изразява голяма загриженост относно предложените допълнения към балната зала“, които, както отбелязва, „ще бъдат първата голяма промяна във външния ѝ вид през последните 83 години (откакто Източното крило в сегашния си вид е построено през 1942 г.).

„Следователно, такава значителна промяна в историческа сграда от такова значение трябва да следва строг и обмислен процес на проектиране и преглед.“

Американският институт на архитектите също изрази тревога и призова за прозрачен преглед на проекта.

Но Тръмп със сигурност не е първият президент, който оставя своя отпечатък върху сградата.

Президентът Барак Обама, който предшестваше Тръмп, преустрои тенис корта на Белия дом, за да може да бъде домакин и на баскетболни мачове.

Плувният басейн на Белия дом беше превърнат в пресцентър на Белия дом по време на президентството на Ричард Никсън. Брифинги все още редовно се провеждат в стаята, където президентите някога са плували.

Закритият басейн първоначално е бил инсталиран през 1933 г. за президента Франклин Д. Рузвелт, който плуваше редовно за упражнения поради диагноза полиомиелит повече от десетилетие. по-рано.

След затварянето му, Джералд Форд инсталира открит басейн през 1975 г.

Преди това един от най-големите ремонти бе извършен по времето на Хари Труман, който е видял пълното разрушаване и възстановяване на Белия дом от 1948 до 1952 г. Труман е преместен от Белия дом по време на мащабния проект.