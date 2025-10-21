Точно в 10:30 ч. днес Саркози влиза в затвора





Този вторник, 21 октомври, Никола Саркози ще спи в затвора. Бившият президент на републиката ще открие килията си в затвора Ла Санте, за да започне да излежава петгодишната си присъда. Пристигането му в затвора се следи внимателно от френската общественост и за което бившият държавен глава е бил добре подготвен.



Никола Саркози заяви пред Le Figaro и La Tribune Dimanche, че не е поискал никакви улеснения по време на престоя си зад решетките. Той също така отказа да напише молба за единична килия, въпреки че администрацията на затвора беше решила да го настани в изолатор, за да гарантира безопасността му. В 9:30 ч. сутринта (10:30 българско време)той ще се яви в затвора Ла Санте и ще следва същия протокол като всички останали затворници.

„Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо, дори пред портите на Ла Санте“, настоя той пред La Tribune Dimanche.

При пристигането си той ще получи ръководството за добре дошли на затвора и вътрешния правилник. След това Никола Саркози ще бъде отведен в службата по вписванията, където ще бъде регистрирана самоличността му. След това ще му бъде напомнено защо е затворен, тук за „престъпен заговор“ по случай на предполагаемо либийско финансиране на президентската му кампания през 2007 г.

Ще му бъдат взети пръстови отпечатъци, както и снимка. Ще му бъде присвоен затворнически номер, наречен „затворнически номер“. Това ще създаде неговата вътрешна затворническа лична карта.

Услугата „Съблекалня“ и първоначално интервю



След като тази стъпка приключи, Никола Саркози ще отиде в съблекалнята. Там ще постави документите си за самоличност и всички предмети, забранени в затвора. Ще може да остави бижутата и парите си в сейф. Единствените изключения са: брачни халки, часовници и религиозни предмети.

Следвайки протокола, специфичен за всички затворници, Никола Саркози ще бъде подложен и на цялостен телесен обиск, по време на който ще бъде напълно съблечен.



Накрая ще му бъде предоставен „комплект за пристигане“. Той съдържа тоалетни принадлежности, чисто бельо, както и чаршафи, одеяло, чинии за хранене и хартия и моливи за писане на близките му. След това шестият президент на Петата република ще бъде настанен в секцията „пристигащи“, предназначена за нови затворници.

Никола Саркози също ще трябва да премине кратко интервю с управител. Той ще може да го информира за всякакви здравословни проблеми, наранявания или диета.

Това ще бъде допълнено от „пристигащо“ интервю с няколко души в рамките на 24 часа след пристигането му, последвано от интервю с медицински персонал. Медицински преглед ще бъде извършен в рамките на 48 часа след задържането му.

Две книги с него



След това Никола Саркози ще открие килията си: 11 м² с един прозорец, запечатана и в изолатор. Ще има малък телевизор, но няма мобилен телефон. В разговор с колегите ни от Le Figaro той добави, че ще донесе със себе си две книги: „Граф Монте Кристо в два тома и биографията на Исус от Жан-Кристиан Петифилс“.

Бившият държавен глава вече е планирал да използва времето си в затвора, за да напише книга за живота си в затвора. „Вече знам епиграфа“, каза той пред Le Figaro.

По същата тема



Адвокатите му обаче вече са планирали да подадат искане за условно освобождаване във вторник. Това искане трябва да бъде разгледано от съдилищата в рамките на два месеца.