Продават на търг изгорелите при пожарите в Пирин дървета





Дървесината,, изгоряла при пожара в Пирин това лято, ще бъде продадена на търг. Това заяви инж. Петко Ангелов, началник на отдел "Опазване на горските територии" в Югозападно държавно предприятие, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че изгорялата дървесина е инвентаризирана. По думите му насажденията са подготвени и предстоят тръжни процедури в горските стопанства Струмяни и Кресна. Ангелов поясни, че търг вече е проведен в Сандански, където са продадени 30 хиляди кубични метра дървесина.

Големият пожар в Пирин нанесе щети за близо 16 млн. лева. Около 280 000 куб. метра пък е изгорялата дървесина. Пламъците изпепелиха повече от 17,5 хиляди декара гора, опустошена във върхов пожар.

Като огромно предизвикателство определи зам.-директорът на ЮЗДП инж. Альоша Таков усвояването на инвентаризираната над 280 000 куб. метра изгоряла дървесина, но посочи, че е създадена организация за провеждане на процедурите и за осигуряване на достъп до обектите за дърводобив. Той посочи, че е поставена цел до края на лятото през 2026 г. да бъде разчистена изгорялата дървесина и да стартират започнат дейности по възобновяване на гората.

Към момента над 100 000 кубични метра са подложени на процедури в горските стопанства в Сандански, Струмяни и Кресна.