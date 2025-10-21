Премиерът събира министрите на заседание след седмица на тишина





Премиерът Росен Желязков събира днес министрите на заседание след седмица мълчание. Както вече е известно, насроченото за миналия понеделник заседание бе отложено след среща в централата на ГЕРБ, на която лидерът на партията Бойко Борисов анализира резултатите от изорите в Пазарджик и изпрати всички депутати по родните места да анализират каква част от "тялото на ГЕРБ е изядено".

На днешното заседание ще се разглеждат общо 35 точки, като една от тях е отпускане на еднократни помощи на роднините на загиналите по време на наводнението на 3 и 4-и октомври в курортното селище "Елените". Ще бъде обсъждан и Проект на Решение за приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г. Предстои да се вземе решение и за отпускане на допълнителни средства за украинските бежанци, пребиваващи на територита на страната.

