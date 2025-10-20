Румънска евродепутатка заплаши Зеленски, че ще му счупи краката





Румънският член на Европейския парламент Диана Шошоака, крайнодесен политически активист и поддръжник на Кремъл, на която е забранено да влиза в Украйна, заплаши да „счупи краката“ на украинския президент Володимир Зеленски.

Шошоака направи това изявление по време на среща в Москва, организирана от прокремълската група „Приятели на Русия“, водена от пропагандиста Пиетро Страмеци, и руската партия ЛДПР.

„Ако се осмели да дойде в моя парламент, ще му счупя краката! Нека не смее да говори в моя парламент“, каза тя, цитирана във Facebook.

Тя добави: „Защо казвам „моят парламент“? Защото румънската конституция гласи, че ние, парламентаристите, представляваме румънския народ – единствените, които могат да защитят неговия суверенитет и независимост. Длъжна съм да защитя страната си от враговете на моя народ.“

Според медийни съобщения от 2023 г., планираното обръщение на Зеленски към румънския парламент е било отменено след съпротива от проруски депутати, включително Шошоака, който нарече украинския лидер „нацист“. В този ден тя се появи в парламента с карта, изобразяваща така наречената „Велика Румъния“.

По време на речта си на 19 октомври Шошоака отново заяви, че около милион румънци в Украйна са изправени пред „потисничество“, като невярно заяви, че им е забранено да „говорят румънски“ или да практикуват православието.



В публикацията си във Facebook тя твърди, че обръщението ѝ „е завършило с аплодисменти“, като хвали собствената си „яснота на аргументите“ и „дълбочина на християнското и националистическо послание“.

Шошоака, известна с крайнодесните си и евроскептични позиции, беше избрана в румънския Сенат през 2020 г. от партията „Съюз за Румънски съюз“ (AUR), преди да бъде изключена от парламентарната група на групата и да сформира собствено движение, S.O.S. Румъния, през 2021 г. От юли 2024 г. тя е член на Европейския парламент.

Тя стана известна по време на пандемията от COVID-19, като се противопостави на карантинните ограничения и кампаниите за ваксинация. Тя има антиимиграционни възгледи и беше глобена за реч на омразата в края на 2021 г. Руската държавна информационна агенция „Спутник“ я обяви за „политик на годината 2021 в Румъния“.

Шошоака многократно е искала „преразглеждане на границите“ и връщане на територии, които тя счита за „исторически румънски“, включително Северна Буковина, Херца, Буджак и Змийския остров.

През 2023 г. тя внесе законопроект за отмяна на Договора за добросъседство между Украйна и Румъния от 1997 г.

Тя също така нарече Украйна „изкуствена държава“, критикува подкрепата за Киев във войната му с Русия и осъди членството на Румъния в ЕС и НАТО, твърдейки, че те „ввличат страната в чуждестранни конфликти“.

През 2024 г., по време на първото си обръщение към Европейския парламент, тя заяви, че помощта за Украйна води до „унищожение на Румъния“ и призова за прекратяване на доставките на оръжие за въоръжените сили на Украйна.

През 2025 г. Шошоака изпрати така нареченото „послание за мир“ до руския лидер Владимир Путин, призовавайки за връщане на териториите, които според нея Украйна „държа незаконно“.

