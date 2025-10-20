Буен фен на "Марек" донесе глоба на тима, утре БФС се произнася каква ще бъде





Фен на Марек ще донесе солена глоба за тима заради това, че по време на вчерашния мач с Дунав, е нахлул на терена. Етко какво написаха от страницата "Марек завинаги" Скъпи

приятели,

Това е Станислав Кукушев - фен на тима на Марек, заради който клубът се очаква да бъде глобен от БФС, заради нахлуване на терена по време на мача между Марек и Дунав, завършил 1:1.

В събота 18.10.25 г. от 16:00 ч. се изиигра мача между двата тима на Бончук. Малко преди края на второто полувреме Кукушев от агитката на сектор В, нахлу на терена, прескачайки огражденията.

Същият беше изведен бързо, но с действията си донесе глоба на клуба, която ще бъде наложена от дисципа на футболната ни централа, още утре 21.10.25 г.

Кукушев е бил установен от голяма част от присъстващите фенове на стадиона.

От ръководството на Марек не скриха желанието си, действията и поведението на Станислав Кукушев да станат достояние на цялата футболна общественост в гр. Дупница.

От Марек умоляват феновете да бъдат сдържани и да не вредят с поведението си на клуба, който ще трябва, а и плаща солени глоби