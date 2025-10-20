Външно предупреди: 24-часова стачка блокира железопътния транспорт в Италия на 21-и октовмври







МВнР уведомява, че за 21 октомври 2025 г. е насрочена национална 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура в Италия. Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с железопътен транспорт в посочения ден, да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или алтернативно - за получаване на компенсация за неосъществено пътуване.

При необходимост от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg.

Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.

При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/italy. Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.