Решено: Улицата пред стадион "Бончук" ще носи името на легендата Сашо Паргов





Улицата пред стадион Бончук ще носи името на легендата Сашо Паргов. Това решение бе гласувано на тържествената сесия на Общинския съвет в Дупница на празника на града 19-и октомври.

Докладната бе внесена от общинскикте съветници от групата на КОД-ВМРО- председателят на ОбС Костадин Костадинов, Христо Михалчев и Георги Георгиев.

. № 1 на Марек за всички времена Сашо Паргов напусна този свят на 20-и юли тази година.

Сашо Паргов си отиде от този свят след тежко боледуване в столична клиника.

Сашо Паргов е голмайстор №1 в историята на „Марек“ със своите 167 попадения.

Той е от славното поколение на тима, което се окичва с бронзовите медали в А група през сезон 1976/77.

Година по-късно пък отборът от Марек вдига Националната купа.

Тази година председателят на УС на ФК Марек 1915 Сашо Паргов беше удостоен с награда от БФС, послушай 100 години български футбол.

Тя му бе връчена от президента на родната ни централа, Георги Иванов.

Сашо Милчов Паргов е роден на 25 юни 1946 г.. Като футболист в Марек и нападател и е олмайстор №1 в историята на Марек Дупница със 167 шампионатни гола.

Роден е в Бобошево, но още докато е в детска възраст родителите му се местят в Дупница. Включен е в първия състав на Марек през 1964 г., където играе през следващите 17 сезона.

Паргов е на първо място по голове във вечната ранглиста на Марек, както в А група, така и в Б група. Общо изиграва 465 шампионатни мача, в които бележи 167 попадения – 289 мача със 72 гола в елита и 176 мача с 95 гола във втория ешелон. Двукратен голмайстор на Южната Б група. През сезон 1967/68 бележи 21 попадения, а през 1972/73 се разписва 27 пъти. Дългогодишен капитан на отбора.

С Марек е бронзов медалист в А група през 1976/77, както и носител на националната купа през 1977/78. Има 6 мача с 2 гола в евротурнирите – 4 мача с 2 гола в Купата на УЕФА и 2 мача в Купата на носителите на купи. На 14 септември 1977 г. бележи историческия дебютен гол за Марек в евротурнирите при домакинската победа с 3:0 срещу унгарския Ференцварош..На 2 ноември същата година реализира втория гол във вратата на легендарния Сеп Майер при успеха с 2:0 срещу Байерн (Мюнхен)