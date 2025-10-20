Тръмп: Индийският премиер ми каза, че няма да се занимава с руския петрол





Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори в неделя, че индийският премиер Нарендра Моди му е казал, че Индия ще спре да купува руски петрол, като същевременно предупреди, че Ню Делхи ще продължи да плаща "огромни" мита, ако не го направи, цитира думите му "Ройтерс".

"Говорих с индийския премиер Моди и той каза, че няма да се занимава с руския петрол", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

На въпрос относно твърдението на Индия, че не е била запозната с никакъв разговор между Моди и Тръмп, Тръмп отговори: "Ако искат да кажат това, тогава просто ще продължат да плащат огромни тарифи, а те не искат да правят това."

Руският петрол е един от основните дразнители за Тръмп в продължителните търговски преговори с Индия - половината от 50%-ните му мита върху индийски стоки са в отговор на тези покупки. Правителството на САЩ заяви, че приходите от петрол финансират войната на Русия в Украйна.

Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол, превозван по море, продаван с отстъпка, след като западните държави отказаха покупките и наложиха санкции на Москва заради нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.

Търговските преговори между Индия и САЩ протичат по "приятен" начин, заяви в събота служител на индийското правителство, пожелал да остане анонимен поради чувствителността на разговорите.

Индийска делегация, която беше в САЩ миналата седмица за преговори, се е завърнала, каза служителят, отказвайки да сподели повече подробности.