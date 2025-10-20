



Руските дипломати провеждат "много задълбочена и наистина сериозна" работа по подготовката за среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС, извадки от което бяха публикувани по-рано.

"Контактът между Путин и Тръмп се осъществи и беше коментиран от президентската администрация. Помощникът на президента Юрий Ушаков ги информира подробно за него. След тези контакти ръководителите на руското и унгарското външно министерство също се срещнаха, за да се подготвят за събитието, каза тя. Работата се извършва и по дипломатически канали на различни нива. Това е обобщение на задълбочената и наистина сериозна работа, която в момента се извършва от руските дипломати и тези, на които е възложена задачата да подготвят това посещение, тази среща", подчерта дипломатът.

Унгария е страна, която е сигурна, тя се справя много добре

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в Будапеща. Ушаков заяви още, че Москва и Вашингтон "без забавяне" ще започнат подготовка за нова среща между лидерите на двете страни, която може да се проведе в този град.

Унгарският премиер Виктор Орбан нареди създаването на организационен комитет за подготовка на срещата на върха, като уточни, че тази работа "е започнала в четвъртък вечерта".

На срещата на върха в Унгария вероятно няма да има лична среща между украинския президент Володимир Зеленски и Путин.

Той е готов да се откаже от незавзетите части от Херсонска и Запорожка област

Тръмп е призовал Зеленски да приеме условията на Русия за прекратяване на войната, предупреждавайки, че Путин е казал, че ще "унищожи" Украйна, ако тя не се съгласи.

Това съобщи Financial Times (FT), като цитира свои източници.